Christina Aguilera wygląda coraz gorzej. Od jakiegoś czasu gwiazda najwyraźniej przestała o siebie dbać i nie przejmuje się swoją wagą. I chociaż kilka lat temu piosenkarka była uznawana za jedną z najładniejszych i najseksowniejszych, to dziś zdecydowanie nie można tak o niej powiedzieć.

Aguilera pojawiła się ostatnio na imprezie promującej nową grę The Elder Scrolls V- Skyrim i znowu nie zachwyciła swoim wyglądem. Ubrana w czarno-biały zestaw, z burzą blond loków i mocnym makijażu prezentowała się wyjątkowo źle.

I chociaż sama Christina przyznała ostatnio, że przechodzi na dietę, to na razie nie widać efektów odchudzania.

Miejmy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli zobaczyć ją w lepszej formie…

