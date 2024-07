Chester Bennington z Linkin Park popełnił samobójstwo 20 lipca w jego mieszkaniu w Los Angeles. Miał 41 lat. Dlaczego to zrobił? Jest wiele hipotez - miał depresję, problemy z alkoholem i narkotykami, ale co ostatecznie doprowadziło go do podjęcia takiej decyzji - to nie zostało jeszcze ustalone. Chester osierocił sześcioro dzieci.

Co jest na nagraniu tuż po śmierci Chestera Benningtona z Linkin Park?

Policja udostępniła w sieci nagranie rozmowy szofera Chestera Benningtona z numerem alarmowym 911. Kierowca artysty poinformował funkcjonariuszy o samobójstwie Chestera Benningtona. Ciało wokalisty Linkin Park znalazła jego pokojówka. W udostępnionym nagraniu najbardziej wstrząsającym momentem jest, kiedy pokojówka zaczyna krzyczeć i płakać kiedy widzi ciało Chestera - słychać to w tle nagrania. Nagranie znajdziecie tuż pod tekstem.

Co się naprawdę stało?