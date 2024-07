Cheryl Cole w swoim klipie do najnowszego singla „Call My Name” wygląda szałowo. Jedna ze stylizacji gwiazdy kosztuje ponad 10 tysięcy złotych (!).

Artystka (na zdjęciu powyżej), ma na sobie wzorzystą marynarkę z wiosennej kolekcji Altuzarra, która w jednym z popularnych sklepów internetowych kosztuje ok. 5,500 złotych. Wysokie figi w panterkę to dzieło Dolce & Gabbana, a ich koszt to ok. 950 złotych. Do tego soczyste szpilki „Alima” Briana Atwooda za ok. 2,500 złotych i modny w sezonie króciutki top D&G za ok. 2 tysiące złotych.

Widząc taką stylizację nie możemy się doczekać żeby zobaczyć wszystkie ujęcia z teledysku.

