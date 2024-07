Cher i Willow Smith – oto nowe twarze jesiennej kampanii Marca Jacobsa! Obie aktorki, obie wokalistki i... to chyba koniec podobieństw.

69-letnia Cher to ikona amerykańskiej muzyki, doświadczona przez życie kobieta, która o karierę musiała walczyć sama. Aspirujaca do tytułu gwiazdy r'n'b, 14-letnia Willow to córka Willa Smitha I Jady Pinket-Smith – wyobrażacie sobie prostszy start w aktorskim świecie niż tacy rodzice? Kiedy Willow debiutowała na ekranie,. Cher miała już na koncie Oscara i miliony sprzedanych płyt. Cóż, w końcu dzieli ich 55 lat. Czy to właśnie te różnice sprawiły Marc Jacobs zaprosił je do jesiennej kampanii reklamującej jego najnowszą kolekcję?

Musimy przyznać, że twarz Cher trochę nas przeraziła. Idealnie gładka przypomina raczej maskę niż twarz 69-letniej kobiety. Ale fani Jacobsa mają inne zdanie. Zdjęcia Cher na Facebooku i na Instagramie zostaly przyjęte z entuzjazmem, ale Willow wzbudziła kontrowersje. Zarzuca się Jacobsowi, że nie ma sensu angażować nastolatki do reklamowania kolekcji dla dorosłych. Niektórzy internauci zarzekają się nawet, że nie będa kupować ubrań reklamowanych przez Willow Smith.

Też tak sądzicie? Nas chyba jednak wciąż bardziej porusza wygląd Cher. Dalibyście jej 69 lat?!!!