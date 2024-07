Blogerki podbijają salony nie od dziś. Ostatnio, jedna z nich, Charlize Mystery, a inaczej Karolina Gliniecka pojawiła się na imprezie marki Simple CP. Ubrana w rzeczy z wiosennej kolekcji marki wyglądała promiennie i bardzo kolorowo.

Miała na sobie limonkową bluzkę i wzorzyste spodnie w odcieniach niebieskości. Do tego fantastyczna, błękitna torba! To look dla odważnych, ale musimy przyznać, że z chęcią oglądałybyśmy więcej takich kolorowych stylizacji na polskich ulicach. Kolory dodają blasku! I pięknie prezentują się w promieniach słonecznych...

