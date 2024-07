Ponad miesiąc temu informowaliśmy o planowanej trasie koncertowej Candy Girl (zobacz : Candy Girl wyjeżdża do Chin, Indii i Mongolii). Piosenkarka przyznała wówczas, że zamierza spędzić tam najbliższe kilka miesięcy. Okazuje się, że trasa Candy Girl przyniosła jej ogromny sukces. Na koncertach celebrytki pojawiły się tłumy fanów, którzy już wkrótce będą mogli zobaczyć ją w telewizji!

- Czeka mnie jeszcze wizyta z wywiadem w chińskiej telewizji oraz radiu- pochwaliła się artystka. Wracam do Polski pod koniec czerwca. Ale wszystko wskazuje na to ze bardzo szybko tutaj wrócę, bo rosnę tu z dnia na dzień coraz bardziej. Na koncerty przychodzi masa ludzi.Przed sobą mam tysiące ludzi. Przed sobą mam tysiące nagrywających telefonów - wygląda to fenomenalnie.