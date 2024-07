Małżeństwo Roberta Janowskiego i Katarzyny Janowskiej kilka miesięcy temu zakończyło się rozwodem. Prowadzący program "Jaka to melodia?" wiele razy podkreślał, że rozstanie odbyło się w zgodzie i bez awantur, jednak teraz wydaje się, że wojna jest dopiero przed nimi. Okazuje się bowiem, że była żona Janowskiego postanowiła skomentować zachowanie celebryty. Na Facebooku pojawił się tajemniczy wpis, w którym najwyraźniej zarzuca byłemu mężowi zdrady.

- Najprostsza wada postawy u mężczyzn? Dupa na boku. Mój eks taki biedniusi, tak chorował... wszystkie boki miał zajęte - napisała była żona Roberta Janowskiego.

Wygląda więc na to, że Robert Janowski znowu może mieć kłopoty. Przypominamy, że kiedy w mediach pojawiła się informacja o jego rozwodzie jego program zaczął tracić oglądalność (czytaj: Janowski MASOWO traci widzów "Jaka to melodia?"). Publiczne kłótnie z byłą żoną mogą po raz kolejny przyczynić się do utraty zaufania widzów.

