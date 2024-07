Melanie C nie podobają się poczynania jej młodszych koleżanek z branży muzycznej. Jak podają zagraniczne media, była członkini zespołu „Spice Girls” stwierdziła, że piosenkarki zachowują się wyzywająco i wulgarnie. Mel C uważa, że młodzież nie powinna tego oglądać. Najbardziej oberwało się Rihannie.

- W wypadku Rihanny poszło to za daleko i trzeba pomyśleć, jak chronić dzieci przed takim wizerunkiem artystki. Kocham Rihannę i uważam, że jest wspaniałą piosenkarką. Być może kiedy zostanie matką zrozumie ile zła wyrządza- powiedziała Mel C.

Zgadzacie się z Melanie? Myślicie, że Rihanna posłucha rad starszej koleżanki?

