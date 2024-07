Data urodzenia: 5 listopada 1959 r.

Znak zodiaku: Skorpion

Zawód: piosenkarz, gitarzysta

Bryan Adams karierę muzyczną rozpoczął w wieku 16 lat jako wokalista zespołu Sweeney Todd, który wydał jeden album "If Wishes Were Horses". Po dwóch latach Adams opuścił zespół i rozpoczął solowe występy.

W 1977 roku podpisał kontrakt z wytwórnią A&M Records. Pierwsza solowa płyta zatytułowana "Bryan Adams" ukazała się w 1980 roku.

Bryan Adams nagrał 14 albumów. Niektóre z nich uzyskały status złotej i platynowej płyty w Stanach Zjednoczonych.