Rodzina Beckhamów od lat uchodzi za perfekcyjną. Małżeństwo Victorii i Davida miewało wprawdzie kryzysy, ale zawsze wychodzili z nich obronną ręką. Ponadto uważani są za dobrych i troskliwych rodziców, a zainteresowanie ich pociechami jest ogromne. Najwięcej emocji wywołuje oczywiście mała Harper. Przypomnijmy: 3-letnia córka Victorii już projektuje. Dumna mama pochwaliła się jej dziełem

Sporo uwagi poświęca się też ostatnio najstarszemu synowi pary, Brooklynowi. Zagraniczne media donoszą bowiem, że 15-latek spotyka się z Chloe Grace Moretz, aktorką znaną m.in. z filmu "Kick Ass". Śliczna blondynka jest dwa lata starsza od Brooklyna i poznała go podczas Paris Fashion Week. Randkowali również w Los Angeles, ale obecnie to związek na odległość - Beckham musiał wrócić z rodzicami do Londynu. David i Victoria podobno bardzo traktują pierwszą miłość swojego syna.

Ładna z nich para?

