Fotoreporterzy zjawili się na planie popularnego serialu „Życie nad rozlewiskiem”. Aktorki telewizyjnego hitu miały na sobie ubrania w pastelowych odcieniach brzoskwini, czyżby się umówiły?

Najlepiej w tym jakże modnym kolorze wyglądała Joanna Brodzik. Casualowy look z dżinsami i wiosennymi kozaczkami z zamszu to strzał w dziesiątkę. Olga Frycz, pastelowy sweterek połączyła z białą spódnicą i granatowymi mokasynami. Look modny, ale zbytnio ukrył walory figury młodej aktorki. Najgorzej jednak wypadła Joanna Drozda. Sukienka tej długości powinna być połączona z butami na wyższym obcasie bądź koturnie, inaczej optycznie nogi są krótsze. Do tego czarne dodatki i wielkie pastelowe kolczyki. Niestety nie jesteśmy fanami tej stylizacji.

Zobaczcie więcej gwiazd na planie serialu w naszej galerii zdjęć poniżej.