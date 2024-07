Monika Brodka przeżywa wyjątkowy okres w swojej karierze. Sukces płyty "Granda" sprawił, że artystka wprost nie może opędzić się od propozycji. Te nie dotyczą tylko koncertów. Monikę chętnie widzieliby producenci muzycznych programów telewizyjnych.

Jak informuje "Fakt" Brodka rozważa obecnie dwie propozycje. Jedna to możliwość zostania jurorem w "X-Factor", czyli popularnej pozycji stacji TVN. Druga z kolei wypłynęła od publicznej Dwójki. Piosenkarką zainteresowali się twórcy nowego programu muzycznego "The Voice of Poland. Najlepszy głos".

Zapewne już niedługo dowiemy się, co wybierze Monika. Jednego można być pewnym - finansowo jesień będzie najlepszym okresem w jej dotychczasowym życiu.

(ac)