Britney Spears wraca do formy sprzed kilku lat a jej przeboje znowu królują na listach przebojów. Gwiazdka coraz częściej koncertuje i udziela wywiadów. I jak się okazuje, w trakcie jednej z rozmów, Britney zdradziła swoim fanom czym chciałaby się zajmować, gdyby nie jej kariera muzyczna.

- Gdyby nie kariera, prawdopodobnie uczyłabym w szkole. Kocham dzieci, nawet teraz, kiedy robię to co robię. Najlepsza część dnia to dla mnie moment po występie, kiedy spotykam się z moimi fanami. Szczególnie uwielbiam tych najmłodszych- wyznała w rozmowie z portalem POPJUSTICE.

Britney twierdzi, że najchętniej zostałaby nauczycielem historii.

Fani z pewnością nie żałują, że Spears wybrała karierę muzyczną!

