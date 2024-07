Pierwszą edycję "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie wygrała wczoraj Aneta Zając. Aktorka serialu "Pierwsza miłość" tańczyła w parze z jednym z najbardziej lubianych tancerzy, którzy dotychczas dali się poznać w show. Od początku para była typowana do zwycięstwa, choć przez chwilę ich udział w show był poważnie zagrożony z powodu kontuzji Terrazzino. Przypomnijmy: Udział Zając w "TzG" stoi pod znakiem zapytania. Wszystko przez kontuzję

Włoch mieszka w Polsce od ponad 9 lat i jak sam przyznaje, czuje się w naszym kraju jak u siebie w domu. Biorąc udział we wcześniejszych edycjach show zapewnił sobie sympatię widzów czego skutki odczuwa w życiu prywatnym. Sam jednak rzadko pojawia się w mediach w kontekście życia prywatnego. Wyjątek stanowi jego profil na Instagramie, gdzie wstawia zdjęcia nie tylko zza kulis swojej pracy, ale tak jak to miało miejsce dzisiaj - zdjęcia z bratem. Patrząc na fotografie, nie trudno poznać, że panów łączą wspólne geny - są do siebie bardzo podobni i równie przystojni.

