Musimy przyznać, że Brad Pitt ma gest! Aktor robi wszystko, żeby jego rodzina była szczęśliwa. Po tym jak zakupił ogromną posiadłość we Francji, Brad postanowił zrobić małą niespodziankę swoim dzieciom i Angelinie.

Jak informuje „The Sun” Pitt w tajemnicy przed bliskimi kupił konia i sześć kucyków!

- Brad długo to rozważał i doszedł do wniosku, że kucyki są świetnym pomysłem. Uważa, że najlepiej będzie zacząć naukę jazdy konnej, kiedy dzieci są jeszcze małe- zdradza źródło.

Dzieci z pewnością są zachwycone i co najważniejsze każde z pociech Angeliny i Brada ma własne zwierzątko, którym może się opiekować.

Wygląda więc na to, że Maddox, Pax, Zahra, Shiloh, Vivienne i Knox nigdy nie będą się nudzić przy swoim ojcu, który je rozpieszcza i spełnia ich marzenia.

