Borys Szyc od dawna nie pokazywał się na czerwonym dywanie. Ostatnio jednak został przyłapany na festiwalu filmowym w Krakowie, gdzie spędzał czas z Pawłem Małaszyńskim. Zobacz: Małaszyński i Szyc na festiwalu filmowym w Krakowie. Dawno ich nie widzieliśmy

Niedawno pojawiła się także informacja, że aktor jest ojcem nieślubnego dziecka Laury Reiss, początkującej aktorki i finalistki Miss Egzotica 2014. Kobieta pozwała o ustalenie ojcostwa Gruzina, Otara saralidzego, znanego z "Barw Szczęścia", który absolutnie temu zaprzecza i podejrzewa, że biologicznym ojcem może być właśnie Szyc, ponieważ przez pewien czas był sąsiadem Reiss. W końcu głoś zabrała agentka Borysa:

Nie wiemy, dlaczego pan Saralidze tak uważa. Borys go nie zna, zresztą pani Laury Reiss też. Skoro była jego sąsiadką, to pewnie widywali się na ulicy, ale to żaden dowód na to, że Borys jest ojcem jej dziecka. Jej zdaniem Saralidze powiedział to bezmyślnie, ale bezpodstawnie oczernił Szyca. I odpowie za to. Jesteśmy zdecydowani pozwać go za pomówienie - czytamy w "Twoim Imperium".