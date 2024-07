Gdy Bohemian Rhapsody zespołu Queen ukazał się w 1975 roku na rynku, krytycy orzekli, że nie ma szans, by stał się hitem. Wątpili, by tak długi utwór (5 min. 55 sek.) chciały grać jakiekolwiek stacje radiowe. No cóż… przez ostatnie 40 lat był jednym z częściej granych kawałków w rozgłośniach na całym świecie.

Początek Bohemian Rhapsody jest zaśpiewany a capella na 5 głosów. Choć na teledysku widzimy śpiewających wszystkich członków zespołu, tak naprawdę wszystkie głosy nagrał na wielościeżkowym magnetofonie sam Freddie Mercury.

W 1975 roku hit trafił na długie 9 tygodni na sam szczyt UK Singles Chart. Do końca stycznia 1976 sprzedało się go ponad milion kopii! Został trzecim najlepiej sprzedającym się singlem w historii brytyjskiej muzyki rozrywkowej (za “Candle in the Wind” Eltona Johna i “Do They Know It’s Christmas?”).

Pierwsze dźwięki Bohemian Rhapsody narodziły się w głowie Mercurego jeszcze w latach 60. Większość utworu stworzył w swoim domu w Londynie.

Wikipedia podaje przeszło 50 wykonań utworu “Bohemian Rhapsody” innych niż grupy Queen. To jednak tylko wersje znanych wykonawców. Ile było tych mniej znanych? My postanowiliśmy przypomnieć najbardziej pamiętne wykonania. Które z nich podoba Wam się najbardziej?

Zacznijmy od klasycznego - grupa Queen:

Pamiętny występ na Wembley - Elton John i Axl Rose:

To pamiętają z pewnościa wszyscy dorastający w latach 80. i 90. :)

Akcent polski - Mateusz Ziółko w The Voice of Poland III:

i inny Voice - holenderski The Voice Kids 2013 i Jessie: