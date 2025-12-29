Paulina Sykut-Jeżyna to jedna z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek Telewizji Polsat, dla której realizuje projekty już od 2007 roku. Swoją telewizyjną karierę zaczynała w roli pogodynki, choć szybko jej wizerunek można było zobaczyć w największych formatach telewizyjnych w kraju. Paulina bardzo duży skok popularności odnotowała dzięki prowadzeniu programu "Must Be the Music. Tylko muzyka". Obecnie wraz z Krzysztofem Ibiszem jest gospodynią popularnego tanecznego show "Taniec z gwiazdami". Co więcej, para prezenterów prowadziła też poranny program "Halo tu Polsat". Prywatnie jest żoną Piotra Jeżyny, z którym ostatnio wybrała się na warszawskie zakupy. Paparazzi wszystko uchwycili.

Paulina Sykut-Jeżyna zaskakuje w odważnej sukience

Fotoreporterom udało się uchwycić Paulinę Sykut-Jeżynę wraz z mężem w trakcie spaceru, którego celem był butik. To właśnie tam prezenterka nałożyła na siebie typowo sylwestrową kreację, idealnie osadzoną w obecnych trendach. Projekt w całości wykonany jest z cekinowego, mieniącego się na srebrno materiału, który w nadchodzącym roku będzie święcić modowe triumfy nie tylko w tych specjalnych, lecz także codziennych stylizacjach. Suknia, którą wybrała Sykut-Jeżyna, jest dopasowana, świetnie podkreśla talię, ma długi rękaw i mocno wycięty w szpic dekolt sięgający pępka. Czy to właśnie tak gwiazda zaprezentuje się na sylwestra?

Paulina Sykut-Jeżyna stylowo z mężem u boku

Nie tylko na specjalne okazje, lecz także na co dzień! Zdjęcia paparazzi udowodniły, że małżeństwo świetnie prezentuje się również podczas codziennych spacerów. Tym razem Paulina wybrała modną spódnicę midi w kratę, kurtkę z popularnego "misia" w kolorze ciemnobrązowym, trendujące kozaki na niskim obcasie oraz balaklawę jako stylowe okrycie głowy. Mąż gwiazdy Piotr postawił z kolei na klasyczną, jasną pikowaną puchówkę, dopasowany do niej szalik, szerokie spodnie oraz porządne buty na podwyższonej platformie.

Z kim Paulina Sykut-Jeżyna spędzi sylwestra?

W jednym z wywiadów prezenterka zdradziła, że nie wyobraża sobie zakończenia roku bez męża Piotra oraz córki Róży u boku. To właśnie oni towarzyszyć będą dziennikarce tego dnia, choć dużą jego część gwiazda będzie musiała poświęcić pracy. Jako jedna z prowadzących Sylwestrowej Mocy Przebojów z Polsatem w Toruniu będzie gościła na scenie największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej (między innymi Annę Wyszkoni, Beatę Kozidrak, zespół Golec uOrkiestra, Lady Pank, Skolima i wielu innych).

