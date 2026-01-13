Styl Małgorzaty Sochy od lat inspiruje fanki aktorki, które w napięciu śledzą kolejne, niezwykle udane looki swojej idolki. Gwiazda "Przyjaciółek" z niezwykłym wysmakowaniem bowiem łączy klasyczną elegancję w duchu "quiet luxury" z najgorętszymi trendami, tworząc ponadczasowe stylizacje z nowoczesnym sznytem. Podczas niedawnej gali Marki Roku, Małgorzata Socha zachwyciła na czerwonym dywanie trendem, który królował w latach 90..

Małgorzata Socha lasuje trend z lat 90.. Ten komplet wraca do łask w 2026 roku

Choć w garderobie Małgorzaty Sochy króluje klasyczna elegancja, to artystka nie stroni też od casualowych looków. Ostatnio Małgorzata Socha zachwyciła kurtką "oatmeal" typu "oversize sherpa", wcześniej głośno było także o jej spodniach w stylu "kick fit jeans". Jednak to idealnie skrojone marynarki, garniturowe spodnie czy klasyczne, podkreślające figurę sukienki stanowią core jej modowych wyborów.

Podczas poniedziałkowej Gali Marka Roku plejada gwiazd zadała szyku na czerwonym dywanie. Wśród wszechobecnej czerni, na ściance bez dwóch zdań wyróżniała się Małgorzata Socha, która zaprezentowała w szykownym czerwonym garniturze. To właśnie czerwone komplety damskie w latach 90. królowały na światowych wybiegach.

Czerwone komplety rodem z lat 90. hitem 2026 roku

W latach 90. czerwone komplety w latach 90. nosiły m.in. księżna Diana czy Claudia Schiffer. To właśnie nieco pudełkowe marynarki i podkreślający talię dół stały się prawdziwym must havem minionych dekad. Wielki powrót trendu z lat 90. zapowiedziała Miuccia Prada, teraz czerwone komplety pojawiają się także w kolekcjach MiuMiu, Chocheng czy Helen Anthony.

Do łask wracają nie tylko połączenia czerwonych marynarek ze spódnicami mini o tej samej fakturze i tonacji, ale również damskie czerwone garnitury, jak ten, na jaki Małgorzata Socha zdecydowała się podczas gali Marki Roku, w poniedziałek 12 stycznia 2026 roku. Podczas imprezy branżowej aktorka postawiła na marynarkę z asymetrycznym, pojedynczym zapięciem, które zestawiła z garniturowymi spodniami z szeroką nogawką typu palazzo. Całość stylizacji dopełniła mini czarna torebka i czarne czółenka na obcasie z noskiem w szpic.

Gdzie kupić modne czerwone komplety na 2026 rok

Jeśli spodobał wam się modny czerwony garnitur Małgorzaty Sochy, w stylu lat 90., podobne znalazłam dla was w ofertach popularnych sieciówek. W Mango za 319,99 złotych kupicie piękną czerwoną przedłużoną marynarkę, wiązaną w pasie w intensywnym czerwonym kolorze. Do niego znajdziecie też dopasowane kolorystycznie spodnie garniturowe z wysokim stanem i szeroką nogawką za 209,99 złotych. Oznacza to, że za cały garnitur zapłacimy 529,98 złotych.

Czerwony garnitur damski na 2026 rok w stylu Małgorzaty Sochy z Mango za 529,98 złotych (marynarka 319,99 złotych, spodnie 209,99 złotych), Fot. materiały prasowe

Równie ciekawą propozycję znalazłam dla was w sklepie Stradivarius. Tu szykowna, dopasowana czerwona marynarka z dwurzędowym zapięciem i okazałymi klapami kieszeni kosztuje 179 złotych. Z kolei szerokie czerwone spodnie z wysokim stanem i ozdobnym paskiem ze srebrną klamrą kosztują 125 złotych. Oznacza to, że za cały garnitur zapłacimy 304 złote.

Czerwony garnitur damski na 2026 rok w stylu Małgorzaty Sochy ze Stradivariusa za 304 złote (marynarka 179 złotych, spodnie 125 złotych), Fot. materiały prasowe

Z kolei na zimowej wyprzedaży w Mohito czeka na was prawdziwa modowa perełka. Czerwone spodnie typu flare z wyraźnie zaznaczonym kantem, kosztują 99,99 złotych. Z kolei pasująca do nich taliowana marynarka z pojedynczym zapięciem z ozdobnym złotym guzikiem to wydatek 159,99 złotych. Oznacza to, że za cały garnitur zapłacimy 259,98 złotych.

