Jessica Mercedes z bloga JEMERCED.com o materiale Filipa Chajzera:

Nie nazywałabym "blogerów" występujących w tym filmiku znawcami mody, ponieważ te osoby o modzie pojęcia nie mają i do pracy w świecie mody na pewno się nie nadają. Potrafić się ubrać, a znać się na historii mody, konstrukcji ubrań, gatunkach materiału, projektantach etc. To OGROMNA różnica. Materiał wg mnie jest świetny, uwielbiam reportaże Filipa! Jednak szkoda, że ten eksperyment nie został przeprowadzony w prawdziwym środowisku modowym, bo powszechnie wiadomo, że Warsaw Fashion Weekend to NAJSŁABSZA impreza "modowa" w Polsce, na którą przychodzą przeważnie gimnazjaliści, licealiści, czy śmieszne postacie typu escort girl Patrycja Wojnarowska, ponieważ styliści, krytycy, dziennikarze modowi, czy najlepsi Polscy projektanci omijają owy event szerokim łukiem. Nie powinniśmy również zakładać, że to była reprezentacja blogosfery, albowiem wszyscy wiemy, że blog blogowi nie równy i każdy może być dzisiaj bloggerem, czy to podróżniczym, modowym, czy kulinarnym.

Ludzie na świecie lubią się wypowiadać na tematy, w których nie są obeznani i próbują uchodzić za ekspertów. Obecnie w Polsce jest nie tylko moda na modę, ale i na gotowanie. Kocham modę, ale pochodzę z rodziny gastronomicznej i szaleję, kiedy słyszę wypowiedzi "znawców kulinarnych", którzy twierdzą, że próbowali już wszystkich smaków świata i potrafią ugotować wszystko. Zdarzyło mi się kilku zapytać, czy próbowali już w swoim życiu skrzydełek cielęcych w miodzie. Odpowiadają, że tak. Czy mi ugotują i podadzą? Oczywiście! Jak widać, w każdej branży znajdą się idioci.