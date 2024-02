W weekend na Kanale Zero pojawił się długo wyczekiwany materiał o Caroline Derpienski, a w zasadzie Karolinie Derpieńskiej. Krzysztof Stanowski przyjrzał się przeszłości celebrytki. Ciekawsze od samej modelki okazało się jej otoczenie. Nie jest wielkim zaskoczeniem, że influencerka wcale nie jest znana w Stanach Zjednoczonych, a jej wizerunek jest sztucznie wykreowany. Zaskakująca jest natomiast historia jej partnera i jego powiązania z takimi osobami jak np. Patryk Vega.

Widzowie czekali na ten materiał, ale chyba nie tego się spodziewali. W filmie na Kanale Zero Krzysztof Stanowski zdemaskował partnera Caroline Derpienski. To Krzysztofowi Porowskiemu – tak naprawdę nazywa się tajemniczy Jack –dziennikarz poświęcił więcej uwagi. Przyjrzał się jego majątkowi oraz powiązaniom.

Zobacz także: Caroline Derpienski ostro o Korwin Piotrowskiej: "Karolino, spotkamy się w sądzie"

Niedługo po publikacji głos zabrała Kinga Rusin, która niedawno awanturowała się z Krzysztofem Stanowskim w mediach społecznościowych. Była gwiazda TVN po raz kolejny zarzuciła redaktorowi wystawianie laurek osobom związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Nazwała go „celebryckim detektywem udającym dziennikarza”.

Pojawiły się też oskarżenia o szowinizm. Kinga Rusin stwierdziła, że Stanowski woli zajmować się rozrywkowymi tematami, zamiast skupić się na prawdziwych aferach. Nawiązała także do żartu dziennikarza na temat jej wieku.

Zobacz także

Lepiej się pośmiejmy, podrzyjmy łacha z »głupich bab« – co wam będą podskakiwać! Niech wracają do garów, gdzie ich miejsce! No nie? (…) Co do ataków personalnych na mnie, to żarty z wieku są tak samo żenujące jak żarty z nazwiska i śmieszące wyłącznie takich buców jak oni sami. Ten niskich lotów dowcip nie odwróci uwagi ludzi od tego, czy jest Kanał Zero. To narzędzie relatywizowania zła, gdzie pod przykrywką knajackich żartów i wachlarza różnych treści przekonuje się ludzi przed zbliżającymi się wyborami (samorządowe, europejskie, prezydenckie), że »nie taki straszny PiS, jak go malują«. Podstarzałem chłopaczki mające ewidentnie problem ze swoją męskością na tęczowym tle, udają maczo, ale jednocześnie Stanowski szuka we mnie figury matczynej, bo na wizji przebąkuje, że chyba powinien się mnie jednak słuchać

– napisała w obszernym wpisie.