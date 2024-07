Macademian Girl czyli Tamara Gonzalez Perea to jedna z najpopularniejszych blogerek modowych w Polsce. Wyróżnia ją nietuzinkowy i ekstrawagancki styl, przez co niektórzy mówią o niej "kolorowy ptak". Podobnie jak jej koleżanki z branży, ona również może pochwalić się kontraktami reklamowymi, dzięki czemu jest prawdopodobnie jedną z lepiej zarabiających szafiarek w naszym kraju. Przypomnijmy: Macademian o sponsorach: "McDonald? Chętnie, ale pod jednym warunkiem"

Blogerka, która pojawiła się na finale pierwszej edycji "Project Runway" udzieliła nam wywiadu w którym opowiedziała o kulisach wykonywanego przez nią zajęcia. Okazuje się, że prowadzenie strony to ogromna pasja Tamary, której poświęca każdą chwilę. Na dodawaniu stylizacji jej przygoda z modą jednak się nie kończy - teraz także próbuje swoich sił jako dziennikarka, a wkrótce rozwinie kolejny z kanałów na innym serwisie społecznościowym.



Teraz miałam pierwsze wakacje od czterech lat, bloga prowadzę od trzech lat, więc to pokazuje jaka to jest skala intensywności. Kocham to co robię, bloga aktualizuję codziennie. To mi daje siłę do życia. Są kryzysy mniejsze lub większe, ale jeśli się temu oddajesz, to twoje zawsze jest na wierzchu. Blog to historia, która będzie się rozwijać razem ze mną. Będzie tylko więcej treści, natomiast drugą stroną, którą kocham jest pisanie o modzie. Pisanie o modzie to jest coś co sprawia mi dużo frajdy. Mam swoją rubrykę do której piszę felietony, no i jest jeszcze Youtube, którego będę rozwijać. - zdradza.