Informacja gwiazdy TTV o rezygnacji z dalszego udziału w "TzG" wywołała ogromne zamieszanie. Chociaż ostatnio jej taniec budził więcej kontrowersji, niż pochwał, widzowie są poruszeni takim obrotem spraw, a niektórzy już zaczynają za nią tęsknić. Pozostali uczestniczy pożegnali Dagmarę w ciepłych słowach, a co o jej decyzji uważa Rafał Maserak?

W czwartek rano, czyli zaledwie kilka dni przed ćwierćfinałem show Polsatu, dowiedzieliśmy się, że Dagmara Kaźmierska rezygnuje z "Tańca z gwiazdami"! Decyzja była podyktowana problemami z żebrem, co sprawiało jej coraz większy dyskomfort. Nie da się ukryć, że co poniektórzy już od kilku tygodni czekali na moment, w którym celebrytka odejdzie z formatu, a część widzów wręcz się tego domagała.

Ostatecznie jednak jej decyzja wywołała ogromne poruszenie i gorycz wśród fanów. Szybko mimo to przekonaliśmy się, że nie wszyscy przeżywają rezygnację Kaźmierskiej. Sprawę zdążyła skomentować już Iwona Pavlović, która przyznała, że "nie odetchnęła z ulgą". Warto wspomnieć, że ta od samego początku najsurowiej oceniała Dagmarę Kaźmierską i przyznawała jej najniższe noty. Teraz o rezygnację celebrytki został zapytany Rafał Maserak.

Wojciech Olkusnik/East New

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel w Tańcu z Gwiazdami Wojciech Olkusnik/East New

W rozmowie z Pudelkiem ten dość oschle wypowiedział się o całym zajściu, stwierdzając jedynie, że od teraz prasa będzie mniej rozpisywać się o bohaterce TTV.

Nie mi to oceniać. Taką decyzję Dagmara podjęła. Już nie będzie dawała pożywki portalom i innym osobom do tego, żeby o niej pisać

Nie mi to oceniać. Taką decyzję Dagmara podjęła. Już nie będzie dawała pożywki portalom i innym osobom do tego, żeby o niej pisać

Ostatecznie jednak juror uznał, że choć życzy Dagmarze zdrowia, nie ma w tej kwestii za wiele do powiedzenia.

Zobacz także