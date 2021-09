Blanka Lipińska pokazała łazienkę gościnną w swoim nowym mieszkaniu. Zobaczcie zdjęcia PRZED i PO remoncie

Prace remontowe w najnowszym apartamencie Blanki Lipińskiej idą w zawrotnym tempie. Autorka "365 dni" właśnie pochwaliła się kolejnym wnętrzem swojego luksusowego mieszkania. Okazuje się, że poza główną łazienką, w jej nowym lokum znajduje się łazienka przeznaczona specjalnie dla gości. Trzeba przyznać, że to wnętrze naprawdę robi wrażenie!

Blanka Lipińska urządza swoje nowe mieszkanie

Blanka Lipińska należy do tych gwiazd, które w mediach społecznościowych chętnie relacjonują swoją codzienność. To właśnie za pośrednictwem Instagrama pisarka nie tylko dzieli się z internautami wspomnieniami w egzotycznych wakacji, modowymi, makijażowymi i włosowymi inspiracjami, promuje swoje urodowe triki, czy też zdradza szczegóły dotyczące produkcji filmu "365 dni". Teraz, gdy zdjęcia do kultowego erotyku już się zakończyły, a artystka zrezygnowała z kolejnych części "365 dni", może wreszcie skupić się wyłącznie na sobie i remontowaniu swojego nowego mieszkania.

Blanka Lipińska na początku roku, kupiła nowy apartament i już stawia gruntowny remont. Do tej pory autorka bestsellerowej erotycznej sagi pochwaliła się w sieci imponującą kuchnią, która nie wszystkim przypadła do gustu. Co ciekawe emocje budzi nie tylko ciemna kolorystyka wnętrza, ale też fakt, że pisarka ma w nim żyrandol z włosami Barona.

Niedawno do sieci trafiły także zdjęcia mrocznej jadalni Blanki Lipińskiej, którą internauci porównali do "grobowca". Podobna kolorystyka znalazła się także w ociekającej luksusem łazience pisarki, w której dominuje biało-czarny marmur oraz czarne dodatki. Jak się okazuje, to jednak nie jedyna łazienka, jaka znalazła się w apartamencie autorki "365 dni". Teraz Blanka Lipińska opublikowała w sieci fotografię przedstawiającą gościnną łazienkę w jej nowym lokum.

Blanka Lipińska pokazała gościnną łazienkę w swoim nowym mieszaniu

Na InstaStories Blanki Lipińskiej właśnie pojawił się projekt gościnnej łazienki autorki serii "365 dni". Tym razem fani pisarki mogli być świadkami nie tylko efektu końcowego, ale też całego procesu tworzenia tych tej wyjątkowej przestrzeni, za którą odpowiedzialna jest projektantka Aleksandra Ziareq.

Mam pierwszy spiek w łazience gościnnej - pochwaliła na InstaStories Blanka Lipińska publikując zdjęcie wielkiej marmurowej płyty, jaka znalazła się w jej łazience dla gości.

Jeszcze więcej postanowiła zdradzić pani architekt. Również na instagramowym kocie Aleksandry Zarieq pojawiły się nowe zdjęcia obrazujące proces tworzenia przestrzeni w apartamencie autorki "365 dni". Projektantka, nie tylko pokazała fotografię sprzed remontu, ale też wizualizację całego wnętrza.

Podobnie, jak w pozostałych pomieszczeniach, również i tu dominuje czerń oraz biel. Blanka Lipińska i współpracująca z nią projektantka postawiły na biało-czarny marmur, betonowy sufit, wolnostojącą finezyjną wannę, obszerną kabinę prysznicową typu "walk in" oraz czarną armaturę. W pomieszczeniu nie zabrakło także imponującego, czarnego blatu z białą, nablatową umywalką oraz ogromnego lustra. Całość prezentuje się naprawdę okazale.

Nad wnętrzami Blanki Lipińskiej czuwa znana projektantka wnętrz Aleksandra Ziareq. Pani architekt, podobnie jak jej klientka, jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie chwali się efektami swojej pracy. Teraz obie panie opublikowały w sieci zdjęcia gościnnej łazienki w apartamencie autorki "365 dni".

Jakiś czas temu pisarka pokazała także łazienkę utrzymaną w ciemnej kolorystyce przełamanej klasycznym, biało-czarnym marmurem. Niestety, projekt szybko spotkał się z krytyką internautów, którzy zarzucali Lipińskiej zastosowanie wyjątkowo niepraktycznych rozwiązań.

Ogromne emocje budzi również kuchnia pisarki. Ciemne wnętrze z betonowymi płytkami na suficie, ogromną wyspą z marmurowym blatem i czarnymi lamelami i czarnym szybko zostało okrzyknięte przez fanów autorki "365 dni" grobowcem.

Także jadalna i przynależny do niej salon, utrzymane są w mrocznej kolorystyce. Stylowe lamele, fantazyjna tapeta i ogromny marmurowy stół z zawieszonym nad nim industrialnym żyrandolem wzbudziły wśród internautów wiele kontrowersji.

A co wy sądzicie o wystroju w nowym mieszkaniu Blanki Lipińskiej?