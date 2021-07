Michele Morrone w drodze na plan "365 dni" Blanki Lipińskiej. Wygląda jeszcze seksowniej?

Michele Morrone, gwiazdor filmu "365 dni" na swoim Instagramie zamieszcza czułe zdjęcia ze swoimi synami. Marcudo i Brado to już naprawdę duzi chłopcy i widać, że są dla aktora całym światem. Właśnie teraz pojawiły się kolejne, urocze zdjęcia, na których możemy zobaczyć aktora ze swoimi pociechami. Naprawdę wspaniale patrzy się na te fotografie. Widać, że Michele Morrone jest czułym i troskliwym ojcem. Zobaczcie sami! Zobacz także: Michele Morrone w kampanii Dolce&Gabbana. Massimo z "365 dni" zaczyna podbijać świat! Michele Morrone z "365 dni" pokazał urocze zdjęcia ze swoimi synami! Podobni do sławnego taty? Michele Morrone to od przeszło pół roku jedno z najbardziej gorących nazwisk w polskim show biznesie. Oczywiście wszystko za sprawą filmu na podstawie bestsellera Blanki Lipińskiej "365 dni"! Fanki pokochały go za rolę Massimo i wciąż zachwycają się jego urodą. Michele Morrone w filmie gra twardego faceta, ale prywatnie jest przede wszystkim czułym i kochającym tatą dwóch synów - Marcudo i Brado. Chłopcy są owocem miłości aktora z Rouby Saadeh, na co dzień pracującą w ekskluzywnym domu mody Ellie Saab. Małżeństwo tej dwójki trwało cztery lata i zakończyło się w 2018 roku. Byli partnerzy na szczęście rozstali się w zgodzie i mają bardzo dobre relacje. Teraz dla Michele Morrone przede wszystkim najważniejsi są jego synowie, którym zawsze stara się poświęcić każdą wolną chwilę. Chciałbym, żeby mieli jakąś pasję. Zawsze będę ich wspierać. Niestety, nie jestem już z ich mamą. Rozwiedliśmy się, ale łączy mnie z byłą żoną wyjątkowa relacja. Najważniejsze, żeby się nie spierać, tylko mądrze wychować dzieci - mówił o swoich 5-letnich synach w wywiadzie dla...