Blanka Lipińska niedawno kupiła nowe mieszkanie i już stawia na gruntowny remont. Autorka "365 dni" wszystko relacjonuje za pośrednictwem Instagrama. To właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych celebrytki jej fani mogli zobaczyć piękną łazienkę, jaką autorka bestsellerowej erotycznej sagi stworzyła wraz ze znaną projektantką wnętrz. Te dodatki robią wrażenie!

Blanka Lipińska należy do tych gwiazd, które chętnie dzielą się z fanami szczegółami swojego życia. To właśnie za pośrednictwem Instagrama pisarka zdradza szczegóły produkcji filmu "365 dni", dzieli się z internautami makijażowymi, włosowymi i modowymi inspiracjami, zdradza swoje urodowe triki, a także relacjonuje swoją codzienność.

Do niedawna Blanka Lipińska deklarowała, że nie spieszy się z zakupem mieszkania W rozmowie z "Dzień dobry TVN" twierdziła:

- Dla mnie kupno mieszkania będzie bardzo trudne, bo wszystko musi być doskonałe, a coś takiego po prostu nie istnieje. Czy nie jest świetnym rozwiązaniem co parę lat zmieniać sobie lokum i za każdym razem zaczynać nowe życie? - mówiła pisarka.

Jak się później okazało, autorka "365 dni" wreszcie znalazła lokum idealne, które właśnie remontuje. W połowie kwietnia 2021 roku Blanka Lipińska kupiła swoje pierwsze mieszkanie. Jak zapowiadała pisarka, jej wnętrza będą zupełnie inne niż wszystkie, dlatego też zdecydowała się na współpracę ze znaną architektką wnętrz. To właśnie z instagramowego konta kobiety możemy dowiedzieć się m.in. jaka kolorystyka będzie dominować w apartamencie pisarki i na jakie dodatki zdecydowała się gwiazda. Jedno trzeba przyznać... jest naprawdę luksusowo!

Teraz współpracująca z Lipińską artystka pochwaliła się w sieci projektem łazienki wykonanym zgodnie z zaleceniami autorki "365 dni".

Reakcja internautów była natychmiastowa:

- Czuć pieniądz.

- No wypas. Co by innego napisać... Hejterzy nie mają szans na zmieszanie tego z błotem

- Jest przepiękna!!! Totalnie mój klimat!! - komentowali fani.