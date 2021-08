Blanka Lipińska chwali się nową kuchnią i żyrandolem z DNA Barona: "tu są jego włosy"

Blanka Lipińska niedawno kupiła mieszkanie i już stawia na gruntowny remont. Znana z zamiłowania do mediów społecznościowych autorka "365 dni" wszystko relacjonuje za pośrednictwem Instagrama. To właśnie tam fani celebrytki mogą podziwiać kolejne etapy wykańczania imponujących wnętrz. Teraz pisarka zdecydowała się pokazać, jak wygląda jej nowa kuchnia. Te dodatki robią wrażenie, ale popatrzcie tylko na żyrandol. Okazuje się, że jest naprawdę wyjątkowy!

Blanka Lipińska pokazała kuchnię w swoim nowym mieszkaniu

Blanka Lipińska należy do tych gwiazd, które chętnie dzielą się z fanami szczegółami swojego życia. To właśnie za pośrednictwem Instagrama pisarka nie tylko zdradza szczegóły produkcji filmu "365 dni", dzieli się z internautami makijażowymi, włosowymi i modowymi inspiracjami, promuje swoje urodowe triki, a także relacjonuje swoją codzienność.

Teraz, gdy zdjęcia do kulowego erotyku już się zakończyły, a artystka zrezygnowała z kolejnych części "365 dni", może wreszcie skupić się wyłącznie na sobie. Nic więc dziwnego, że postanowiła dopilnować prac remontowych w swoim nowym gniazdku. I choć Blanka jeszcze się do niego nie przeprowadziła, to już ochoczo dzieli się z fanami przestrzeniami, w których niebawem rozpocznie kolejny etap swojego życia.

Instagram

Jakiś czas temu pisarka pokazała łazienkę utrzymaną w ciemnej kolorystyce przełamanej klasycznym, eleganckim marmurem. Niestety, projekt szybko spotkał się z krytyką internautów, którzy zarzucali Lipińskiej i współpracującej z nią architektce przerost formy nad treścią oraz zastosowanie wyjątkowo niepraktycznych rozwiązań. Autorka bestsellerowego erotyku jednak nie wzięła do siebie tych słów i niedługo później opublikowała w sieci wizualizację swojej kuchni.

Kuchnia marzeń to bijące serce domu. Przestronna i wygodna oraz funkcjonalnie urządzona. To ona powinna być idealnie dopasowana do właściciela i wypełniać wnętrze aromatem jego potraw. Stworzyłam ją dla Blanki @blanka_lipinska i gdy tak na nią spoglądam to już widzę jak krząta się po niej i robi sobie poranne kakao – pisała na Instagramie architektka odpowiedzialna za aranżację nowego mieszkania pisarki.

Co ciekawe, również i to wnętrze bardzo podzieliło fanów pisarki, a niektórzy nawet porównywali je do... grobowca.

- Nie moje klimaty ale skoro Blance się podoba to super 😊 - Jak w grobie 😂 myślę że idealnie oddaje charakter Blanki 😂🔥 brakuje tam takiej małej trumny 😂❤️ piękny projekt 😈🔥 - 🖤🖤🖤 Super. Jedyne co mi sie nie podoba to ta konstrukcja oświetlenia - pisali fani.

Teraz Blanka Lipińska postanowiła pokazać swoją kuchnię z zupełnie innej perspektywy. Pisarka podczas godzinnej instagramowej transmisji na żywo wraz z zaprzyjaźnioną projektantką z wypiekami na twarzy opowiadała o swoim nowym gniazdku. Dowiedzieliśmy się że wymarzona kuchnia autorki "365 dni" będzie wyposażona nie gorzej niż niejedna profesjonalna restauracyjna kuchnia. W pomieszczeniu znajdzie się m.in. ogromna lodówka z kostkarką, elektryczna szuflada z sortownikami na odpady, lodówka do wina, czy zlew z młynkiem. To jeszcze nie wszystko!

- Teraz słuchajcie, będę miała... brudną kuchnię! Wysuwacie drzwi i tam macie blat roboczy, wysuwaną deskę, na której kroicie, filtr do wody, sokowirówkę, uchwyty na kieliszki... Tam sobie robicie wszystko, brudzicie, po czym przychodzą goście i co robicie? Zamykacie tę szafkę i jest czysto! - zachwala projekt swojej kuchni Blanka Lipińska.

Instagram @olaziareq

Pisarka pochwaliła się też oświetleniem. Co ciekawe żyrandol ma na imię Caryca, a lampy... Klasztor.

- Caryca jest oryginalnie z kryształów i waży 60 kilogramów - mówi z dumą Lipińska.- Może się pod nią zmieścić Blanka Lipińska bez opaski, pozostałe osoby walą głową. Tu możecie zauważyć włosy. Są to włosy Aleksandra Barona, który uderzał regularnie właśnie w tamtą część - opowiada, pokazując "pamiątkę" po byłym partnerze.

Spodziewaliście się w kuchni czegoś takiego?

Zobacz także: Mama Blanki Lipińskiej szczerze, nie tylko o córce: "Zostałam wezwana do szkoły, bo wbiła nożyczki koledze"

Blanka Lipińska pochwaliła się kuchnią w swoim nowym mieszkaniu. Odważny projekt podzielił fanów pisarki. Ta jednak za nic ma krytyczne komentarze. Teraz Blanka Lipińska poprowadziła relację na żywo i zdradziła więcej szczegółów odnośnie nowej kuchni. By tego wyło mało zdradziła, że posiada imponujący żyrandol, w którym do tej pory znajdują się włosy jej byłego partnera - Barona.

Blanka Lipińska i Baron byli jedną z najgorętszych par polskiego show biznesu i choć zakochani na początku związku skrzętnie ukrywali przed światem swoją zażyłość, to od czasu oficjalnego ogłoszenia wielkiej miłości na Instagramie, ochoczo dzielili się szczegółami swojego wspólnego życia. Niestety, pomimo intensywności relacji, ich zażyłość nie trwała zbyt długo. Para rozstała się niespełna po roku.