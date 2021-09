Blanka Lipińska pochwaliła się nową, mroczną jadalnią. Internauci: "grobowiec"

Blanka Lipińska na początku roku, kupiła nowy apartament i już stawia gruntowny remont. Znana z zamiłowania do mediów społecznościowych autorka "365 dni" chętnie dzieli się więc z fanami kolejnymi etapami projektowania jej wymarzonego gniazdka. Teraz pisarka zdecydowała się pokazać, jak wygląda jej nowa jadalnia. Te dodatki robią wrażenie, ale popatrzcie tylko na imponującą fototapetę oraz żyrandol.

Blanka Lipińska urządza swój nowy apartament

Blanka Lipińska należy do tych gwiazd, które chętnie dzielą się w mediach społecznościowych szczegółąmi swojego życia. To właśnie za pośrednictwem Instagrama pisarka nie tylko zdradza smaczki dotyczące produkcji filmu "365 dni", dzieli się z internautami makijażowymi, włosowymi i modowymi inspiracjami, promuje swoje urodowe triki, a także relacjonuje swoją codzienność. Teraz, gdy zdjęcia do kulowego erotyku już się zakończyły, a artystka zrezygnowała z kolejnych części "365 dni", może wreszcie skupić się wyłącznie na sobie.

By nieco odetchnąć od wiru pracy celebrytka udała się na zasłużone egzotyczne wakacje, ochoczo dzieląc się zapierającymi dech widokami za pośrednictwem swojego InstaStories. Podczas, gdy autorka "365 dni" wyleguje się na plaży, w jej nowym mieszkaniu zachodzi prawdziwa, spektakularna metamorfoza, za którą odpowiedzialna jest projektantka wnętrz Aleksandra Ziareq.

Do tej pory Blanka pochwaliła się w sieci ociekającą luksusem łazienką, w której dominuje biało-czarny marmur oraz czarne dodatki, a także mroczną, imponującą kuchnią, która nie wszystkim fanom pisarki przypadła do gustu. Co ciekawe emocje budzi nie tylko ciemna kolorystyka wnętrza, ale też fakt, że Blanka Lipińska ma w nim żyrandol z włosami Barona. Teraz autorka bestsellerowej erotycznej sagi zdecydowała się na odsłonięcie kolejnych kart i opublikowała w sieci zdjęcia swojej jadalni oraz przylegającego do niej salonu. Projekt jest naprawdę odważny!

Blanka Lipińska pokazała swoją nową jadalnię

Na InstaStories Blanki Lipińskiej właśnie pojawił się projekt jadalni autorki serii "365 dni". Tym razem fani pisarki mogli być świadkami nie tylko efektu końcowego, ale też całego procesu tworzenia tych wyjątkowych wnętrz, za które odpowiedzialna jest projektantka Aleksandra Ziareq.

Jak dowiadujemy się z instaramowego konta pisarki, pani architekt nie tylko postanowiła pozbyć się połyskliwej, drewnianej podłogi, która pierwotnie znajdowała się w apartamencie Blanki Lipińskiej, ale też zamurować wejście do pomieszczenia, pozbywają się drzwi wychodzących na hol.

Co więcej, Blanka Lipińska nie ograniczyła się jedynie do pokazania procesu tworzenia jej nowej jadalni, ale zilustrowała fanom docelowy projekt pomieszczeń. W centralnej części jadalni będzie znajdować się ciężki, wykonany z czarnego marmuru stół dla ośmiu osób. Projektantka dobrała do niego wygodne, tapicerowane, głębokie krzesła z metalowymi nóżkami. Nad stołem zawiśnie imponujący, industrialny żyrandol, a całość stylizacji dopełnią czarne lamele oraz fantazyjna fototapeta imitująca kamień.

Również na instagramowym koncie projektantki znalazła się wizualizacja salonu połączonego z jadalnią, znajdujących się w najnowszym apartamencie Blanki Lipińskiej.

- Jadalnia to magiczna przestrzeń. To tu spotykamy się przy stole, jemy wspólnie posiłki i możemy spokojnie porozmawiać. Nie zawsze można przeznaczyć osobne pomieszczenie na jadalnię, u Blanki @blanka_lipinska była taka możliwość i byłam tym faktem zachwycona! Stworzyłyśmy wspólnie wnętrze pełne energii, które dopełnia ogromny stół, fazowane lustra na ścianie oraz fototapeta inna niż wszystkie ! Moim zdaniem w tej jadalni jest 100 % Blanki, zgadzacie się ? - napisała na Instagramie Aleksandra Ziareq.

Co ciekawe, podobnie jak było w przypadku kuchni i łazienki, również i to wnętrze bardzo podzieliło fanów pisarki, a niektórzy nawet porównywali je do... grobowca.

- Uwielbiam pani pomysły, ale nie chciałabym jeść posiłków w takiej jadalni. Dla mnie depresyjnie. - Grobowiec? Miało być na bogato i nowocześnie a wyszedł grobowiec glamour. Może na czarne msze się nada🖤 Na pewno Blance pasuje ale przy polskiej pogodzie ( 70% nie ma słońca) to jest po prostu ponure miejsce. Nawet milion lamp tego nie ogrzeje. - Zdecydowanie za ciemno jak dla mnie. - Bardzo lubię Pani prace i projekty/ pomysły. Tylko ten projekt jest naprawdę ciężki do przetrawienia - piszą internauci.

A jak wy oceniacie ten projekt?

Nad wnętrzami Blanki Lipińskiej czuwa projektantka Aleksandra Ziareq. Pani architekt, podobnie jak jej klientka, jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie chwali się efektami swojej pracy. Teraz obie panie opublikowały w sieci zdjęcia jadalni autorki "356 dni". Niestety mroczny klimat został ostro oceniony przez sympatyków pisarki.

Ogromne emocje budzi również kuchnia Blanki Lipińskiej. Ciemne wnętrze z betonowymi płytkami na suficie, ogromną wyspą z marmurowym blatem, czarnymi lamelami i czarnym AGD również zostało okrzyknięte przez fanów pisarki grobowcem.

Jakiś czas temu pisarka pokazała także łazienkę utrzymaną w ciemnej kolorystyce przełamanej klasycznym, eleganckim marmurem. Niestety, projekt szybko spotkał się z krytyką internautów, którzy zarzucali Lipińskiej i współpracującej z nią architektce przerost formy nad treścią oraz zastosowanie wyjątkowo niepraktycznych rozwiązań.

A co wy sądzicie o nowym wystroju w mieszkaniu Blanki Lipińskiej?