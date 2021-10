Blanka Lipińska pokazała gościnną sypialnię. Fani: "piękny ten grobowiec" 

Pomimo kąśliwych komentarzy ze strony fanów, Blanka Lipińska konsekwentnie realizuje swój plan i wciela w życie kolejne mroczne projekty zaprzyjaźnionej projektantki, z której pomocą urządza swoje nowe mieszkanie. Do tej pory internauci mogli zobaczyć kuchnię, jadalnię, główną łazienkę oraz łazienkę dla gości. Wszystkie te pomieszczenia łączy nie tylko dbałość o szczegóły, ale też ponadczasowa, czarno-szara kolorystyka, która dla wielu sympatyków pisarki ma wyjątkowo negatywną konotację. Co więcej, niektórzy z nich wprost opisują mieszkanie Lipińskiej jako "grobowiec" i śmiało dopytują swoją idolkę, skąd pomysł na tak ciemne, utrzymane w hotelowym stylu, wnętrza.

I choć Blanka jednoznacznie nie odpowiada na te pytania, to chętnie dostarcza internautom kolejnych powodów do komentarzy. Teraz autorka bestsellerowej erotycznej sagi pochwaliła się w sieci gościnną sypialnią w swoim nowym apartamencie. Przytulna?

Zobacz także: Mama Blanki Lipińskiej szczerze, nie tylko o córce: "Zostałam wezwana do szkoły, bo wbiła nożyczki koledze"

Blanka Lipińska urządza swoje nowe mieszkanie

Blanka Lipińska należy do tych gwiazd, które w mediach społecznościowych chętnie dzielą się z fanami szczegółami swojej codzienności. To właśnie za pośrednictwem Instagrama autorka bestsellerowej erotycznej sagi nie tylko dzieli się modowymi, makijażowymi i włosowymi inspiracjami, promuje swoje urodowe triki, wspomnieniami w egzotycznych wojaży, ale też zdradza szczegóły dotyczące produkcji filmu "365 dni". Teraz, gdy zdjęcia do kultowego erotyku już się zakończyły, a Lipińska zrezygnowała z kolejnych części "365 dni", może wreszcie skupić się wyłącznie na sobie.

Podczas, gdy pisarka ładuje baterie podczas upragnionych wakacji, wciąż jednak trzyma rękę na pulsie i na odległość dogląda prac remontowych w swoim nowym mieszkaniu.

Instagram @blanka_lipinska

Pisarka na początku roku, kupiła nowy apartament, jednak pomimo wstępnych zachwytów nad swoim lokum, postawiła postawić w nim na gruntowny remont. Burzenie ścian, stawianie nowych i zmiana niemal całego układu pomieszczeń trwa już od kilku miesięcy. I podczas, gdy ekipa remontowa robi wszystko, by sprostać oczekiwaniom swojej klientki, Blanka Lipińska wraz z zaprzyjaźnioną projektantką - Aleksandrą Ziareq - dba o to, by jej mieszkanie było prawdziwym ziszczeniem jej marzeń.

Do tej pory autorka "365 dni" pochwaliła się w sieci imponującą kuchnią w której znajduje się żyrandol z włosami Barona. Później do sieci trafiły także zdjęcia mrocznej jadalni Blanki Lipińskiej, którą internauci porównali do "grobowca". Podobna, czarno-szara kolorystyka, znalazła się także w ociekającej luksusem łazience pisarki, a jak również w łazience dla gości. Teraz Blanka Lipińska opublikowała w sieci fotografię przedstawiającą gościnną sypialnię w jej nowym lokum. Podobna do poprzednich wnętrz?

Blanka Lipińska pokazała gościnną sypialnię w swoim nowym mieszaniu

Nowe mieszkanie Blanki Lipińskiej wzbudza ogromne emocje wśród internautów. Podczas, gdy jedni wyśmiewają gust pisarki i porównują jej apartament do "trumny", inni podkreślają, że chętnie zamieszkaliby w tak luksusowych, przemyślanych i stylowych wnętrzach, których nie powstydziłaby się żadna sieć ekskluzywnych hoteli. Trzeba przyznać, że autorka "365 dni" i współpracująca z nią pani architekt są bardzo konsekwentne podczas aranżacji kolejnych wnętrz, które nie tylko świetnie ze sobą współgrają, ale też się uzupełniają.

Kuchnia zmyślnie przechodzi w salon, a ten w jadalnię, która choć jest zupełnie innym pomieszczeniem, swoją kolorystyką, dodatkami i fakturami nawiązuje do reszty apartamentu. Tak samo jest w przypadku obu łazienek - głównej i dla gości. Czy również w przypadku gościnnej sypialni Blanka Lipińska postanowiła postawić na lamele, czerń i marmur? Okazuje się, że tak. Architektka, z którą współpracuje Blanka Lipińska zamieściła na swoim profilu na Instagramie zdjęcia, które pokazują gościnną sypialnię pisarki. Ten pokój robi wrażenie!

Sypialnia gościnna to ważne pomieszczenie w każdym domu, bo to właśnie tu nasi najbliżsi mają się czuć komfortowo i mieć piękne sny! Kto chciałby być w niej gościem Blanki? Ręka w górę - napisała na Instagramie Aleksandra Ziareq.

Podobnie jak w kuchni, w gościnnej sypialni również znalazł się modny, betonowy sufit, szara podłoga, oraz wiele punków świetlnych. Tuż obok mini plafonów, umiejscowionych na trzech stronach sufitu, nie zabrakło również stylowej, stojącej lampy. Jednak to umieszczone w centralnej części pomieszczenia łóżko i jego wezgłowie, nawiązujące do naturalnego kamienia, robią największe wrażenie.

W sypialni nie zabrakło również kawowych stolików, pełniących rolę nocnych szafek, wygodnego fotola, miękkiej, pikowanej pufy oraz mnóstwa szaf z czarnymi, matowymi frontami, a także tych z lustrami, optycznie powiększającymi przestrzeń. Jak na ten projekt zareagowali fani pisarki? Ich zdania były bardzo podzielone.

- Totalnie moje klimaty! - Piękna, lubię mroczne klimaty. - Nie no sztos po prostu. Taki klimat jest the best - pisali jedni.

Inni jednak postanowili ostro skrytykować pomieszczenie, nazywając je "trumną", bądź "grobowcem".

- Wszystko czarne, bez zaskoczenia więc jak dla mnie nudne. Nie mówię, że brzydkie, ale po prostu nudne. Poza tym zimą chyba bym depresji jeszcze większej dostała. - Nudno, grobowo, jak w trumnie. - Chyba bym się bała tam zasnąć. - Stylowo, ale depresyjnie i ponuro - czytamy w komentarzach.

A wam się podoba?

Instagram @olaziareq

Tak wygląda nowe mieszkanie Banki Lipińskiej

Nad wnętrzami Blanki Lipińskiej czuwa znana projektantka wnętrz Aleksandra Ziareq. Pani architekt, podobnie jak jej klientka, jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie chwali się efektami swojej pracy. Jakiś czas temu pisarka pokazała także łazienkę utrzymaną w ciemnej kolorystyce przełamanej klasycznym, biało-czarnym marmurem. Niestety, projekt szybko spotkał się z krytyką internautów, którzy zarzucali Lipińskiej zastosowanie wyjątkowo niepraktycznych rozwiązań.

Instagram @olaziareq

Także jadalnia i przynależny do niej salon, utrzymane są w mrocznej kolorystyce. Stylowe lamele, fantazyjna tapeta i ogromny marmurowy stół z zawieszonym nad nim industrialnym żyrandolem wzbudziły wśród internautów wiele kontrowersji.

Ogromne emocje budzi również kuchnia pisarki. Ciemne wnętrze z betonowymi płytkami na suficie, ogromną wyspą z marmurowym blatem i czarnymi lamelami szybko zostało okrzyknięte przez fanów pisarki "grobowcem".

A co wy sądzicie o wystroju w nowym mieszkaniu Blanki Lipińskiej?