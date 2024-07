1 z 7

8 kwietnia miała miejsce światowa premiera filmu pt. "Age of Adaline", w którym główną rolę gra właśnie zachwycająca Lively. Aktorka pojawiła się na czerwonym dywanie w zjawiskowej sukni i w towarzystwie mamy oraz brata.

Natury nie oszukamy! Wspaniałe geny rodziny Lively było widać jak na dłoni podczas nowojorskiej premiery "Wieku Adaline". Jak można bylo się spodziewać, odtwórczyni głownej roli grała pierwsze skrzypce nie tylko ze względu na fakt, iż grała tytułową postać, lecz także z powodu oszałamiającego wyglądu. Blake Lively niespełna 5 miesięcy temu urodziła córeczkę! Kiedy patrzymy na sylwetkę długonogiej Lively, aż nie dowierzamy. Wąska talia i płaski brzuch wprawia w zdumienie. A może to tylko modowy zabieg?

Blake Lively zachwyciła figurą 6 tygodni po porodzie

"Age of Adaline" będzie kinowym hitem?

Blake Lively długo czekała na rolę, dzięki ktorej udowodni, że jest aktorką wielkiego (a nie telewizyjnego) formatu. W filmie pt. "Wiek Adaline" zachwyciła talentem do wcielania się w postać o nieco dramatycznych charakterze. Wcześniej ubiegała się o angaż w kilkunastu filmach, które okazały się być potem prawdziwymi hitami, m.in. do "Czarnego Łabędzia" (rolę otrzymała Mila Kunis), "Poradnika pozytywnego myślenia" (wybór padł na Jennifer Lawrence). Rola Adaline przypadła jej z racji szczęśliwego zbiegu okoliczności: producentom odmówiły Natalie Portman i Katherine Heigl. Na spektakularnej premierze w Nowym Jorku aktorce towarzyszyła mama, Elaine Lively oraz brat, Jason. Oceńcie same: czy są do siebie podobni?

