1 z 6

Bilguun Ariunbaatar kupił córce wózek za blisko 4 tysiące złotych! Okazuje się, że dumny tata sprawił dziewczynce wózek marki Stokke w jasnym, beżowym kolorze. To już drugi wózek maleństwa - wcześniej Bilguun pokazał na Instagramie pojazd dziecięcy za 5 tysięcy złotych. Teraz, patrząc na zdjęcia gwiazdora, wszystko wskazuje na to, że szczęśliwi rodzice rozpoczęli poszukiwania krzesełka do karmienia. Paparazzi przyłapali Bilguuna Ariunbaatara, jego partnerkę i córeczkę w centrum handlowym. W czasie kiedy Izabela Liebert robiła zakupy, prezenter telewizyjny znany z programu "Szymon Majewski Show" i "Celebrity Splash" zajmował się córeczką. Zobaczcie sami!

Zobacz także: Natalia Kukulska na spacerze z córką! "Karoca" - pisze artystka o... wózku i pokazuje ZDJĘCIE!