Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Z tej okazji wielu artystów zaciera ręce i szykuje świąteczne muzyczne świeżynki. Swój debiutancki singiel na wigilię od wakacji szykuje Magda Welc. Tymczasem na zachodzie można już posłuchać pierwszego bożonarodzeniowego kawałka, który nagrał Justin Bieber.



Bieber szykuje świąteczną płytę. Ma na nią trafić nawet cover "All I Want For Christmas", w którym usłyszymy także oryginalną wykonawczynię, Mariah Carey. Póki co, Justin opublikował piosenkę "Mistletoe", która chwyciła za serca jego fanów i trafiła do czołówki najchętniej ściąganych piosenek na iTunes.



Nie od dziś wiadomo, że na świątecznym materiale można zarobić krocie. Mariah Carey czy nieistniejący już zespół Wham! wiedzą o tym najlepiej...



