"Pięćdziesiąt twarzy Greya" to jedna z najbardziej oczekiwanych premier filmowych najbliższych miesięcy. Erotyczna powieść ze szczegółowymi i pikantnymi opisami seksu z dużą dozą sadomasochizmu była prawdziwym hitem na całym świecie, także w Polsce. Wiele wskazuje na to, że podobny sukces czeka adaptację filmową, zwłaszcza, że w tytułową rolę wcielił się jeden z najprzystojniejszych aktorów Hollywood. Przypomnijmy: Tak wygląda plakat filmu "Pięćdziesiąt twarzy Greya". Kiedy premiera?

W najbliższy czwartek w sieci zadebiutuje pierwszy zwiastun promujący ekranizację erotycznego bestsellera. Jednak już teraz możemy obejrzeć pierwsze sceny z filmu, a wszystko dzięki Beyonce. Gwiazda na swoim Instagramie zamieściła teaser zapowiadający zwiastun. Nie wiadomo czy Bee jest fanką powieści, czy może ma swój udział w powstaniu produkcji. Wydaje się to bardzo prawdopodobne, ponieważ w migawce słyszymy kobiecy głos nucący "Crazy In Love". Może to właśnie wokalistkę usłyszymy w oficjalnym trailerze? Chcielibyście?

