Reklama, mająca na celu walkę z nienawiścią, to fotomontaż, na którym Benedykt XVI całuje imama meczetu Al-Azhar w Kairze Ahmeda al-Tajeba. Reakcja Watykanu była tak szybka i ostra, że została ona wycofana zanim tak naprawdę masowo ruszyła. Rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi oświadczył, że: - należy wyrazić zdecydowany protest przeciwko niedopuszczalnemu wykorzystaniu wizerunku papieża, zmanipulowanemu i instrumentalnie użytemu. Dodał, że jest to prowokacja, naruszenie uczuć religijnych wiernych oraz świadczy o braku szacunku do papieża.



Reklama z wizerunkiem Benedytka XVI jest częścią kampanii Unheat. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na to ile złego wydarzyło się na świecie przez nienawiść oraz zwrócenie uwagi na potrzebę krzewienia pokoju poza podziałami.



W Kampanii wykorzystano również fotomontaże całujących się: premiera Izraela Benjamina Netanjahu i lidera Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa, prezydenta USA Baracka Obamy i przywódcy Chin Hu Jintao, prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego i kanclerz Niemiec Angeli Merkel.



Nie jest to pierwsze kontrowersyjna kampania tej włoskiej marki. Benetton słynie z odważnych, ostrych i łamiących tabu reklam.



