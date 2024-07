1 z 6

Bella Hadid zapomniała założyć bieliznę na czerwony dywan w Cannes? O kreacji modelki mówi dziś cały świat! Bo rzeczywiście, więcej odsłonić chyba nie mogła...

Gwiazda pojawiła się na gali w bardzo seksownej czerwonej sukni z głębokim dekoltem i bardzo dużym rozcięciem na nodze! Na premierze filmu "The Unknown Girl" nikt nie mógł oderwać od niej wzroku. Zwłaszcza, że wysokie rozcięcie sięgało aż do biodra i wydawać by się mogło, że Bella Hadid nie miała majtek. Zagraniczne portale posiadają jednak zdjęcia 20-letniej modelki, kiedy wchodzi po schodach i widać czerwoną bieliznę, dopasowaną do koloru odważnej sukni.

Widać, że suknia, którą wybrała gwiazda sprawia jej wiele problemów przy pozowaniu, ale jednak efekt został osiągnięty. Dziś piszą o niej wszyscy!

Zobaczcie zdjęcia!

