O kryzysie w małżeństwie Beaty Kozidrak i Andrzeja Pietrasa prasa plotkuje już od dawna. Jeszcze kilka miesięcy temu artystka miała wyprowadzić się do Warszawy, aby tam nagrać kolejną płytę, ale już bez pomocy męża, który jest również jej menadżerem. Gwiazda nie chciała żyć w "złotej klatce". Zobacz: Związek Kozidrak stoi pod wielkim znakiem zapytania. Czy to małżeństwo to już przeszłość?

Reklama

Kozidrak rzadko kiedy komentuje doniesienia prasy, jednak w przypadku swojej rodziny, nie robi wyjątków. Na Facebooku zespołu Bajm pojawiło się oficjalne oświadczenie pary w związku z tymi informacjami. Na szczęście plotki o rozstaniu okazały się...plotkami:

Portale plotkarskie i kolorowe magazyny od jakiegoś czasu rozpisują się na temat rzekomego kryzysu w naszym małżeństwie. Ostatnio pojawiły się nawet wzmianki o rozstaniu... Nie możemy już dłużej w spokoju patrzeć na te wszystkie bzdurne artykuły, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.... Stąd apel - nie wierzcie we Wszystko czym karmią Was brukowce. To najczęściej wyssane z palca historyjki, które mają na celu tylko i wyłącznie podniesienie sprzedaży, a co za tym idzie zysków wydawnictwa... - piszą

Pozostaje nam więc czekać na nową płytę Beaty! Albo na nowe zdjęcia z wakacji ;)

Zobacz: W tak krótkiej sukience Beaty Kozidrak jeszcze nie widzieliśmy! ZDJĘCIE

Zobacz także

Portale plotkarskie i kolorowe magazyny od jakiegoś czasu rozpisują się na temat rzekomego kryzysu w naszym małżeństwie....

Posted by Bajm on 10 sierpnia 2015