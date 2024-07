To jej pierwsza główna rola w serialu! Barbara Kurdej-Szatan zagra w nim u boku Mateusza Damięckiego. Ona wcieli się w pielęgniarkę, on – w lekarza. Czy będzie romans? Producent serialu (roboczy tytuł to „Recepta na miłość”) trzyma szczegóły w tajemnicy. A czy przez nową rolę Kurdej-Szatan zrezygnuje z „M jak miłość”? Podobnie zrobiła kiedyś Małgorzata Kożuchowska, gdy została gwiazdą „Rodzinki.pl”.

Basia Kurdej-Szatan odejdzie z "M jak miłość"?

„Nie mam takich planów. Oba seriale produkuje ta sama ekipa pod kierownictwem Tadeusza Lampki, więc udaje nam się bezproblemowo rozpisywać dni zdjęciowe”, uspokaja Barbara.

Nowych decyzji nie podjął się też jej mąż Rafał Szatan, o którym pisano, że poprowadzi „Jaka to melodia?”.

„Nie otrzymałem takiej propozycji i nie wyobrażam sobie tego programu bez Roberta”, mówi „Fleszowi”.

