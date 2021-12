Barbara Kurdej-Szatan myślała o rozwodzie z mężem! "Za szybko się pobraliśmy"

Z okazji 4. urodzin serwisu Party.pl naszą redakcję odwiedziła Barbara Kurdej-Szatan wraz z mężem Rafałem . Co ciekawe, Basia była jedną z pierwszych gwiazd, które kilka lat temu zawitały w nasze progi. Małżeństwo Szatanów jak zawsze wprowadziło radosną atmosferę. Udało nam się wyciągnąć od nich kilka smaczków na temat ich związku. A co najważniejsze, my jako pierwsi zobaczyliśmy zdjęcia z ich ślubu! Jesteście ciekawi, jak wyglądała suknia ślubna Basi Kurdej-Szatan? Zobaczcie poniżej! Ślub Basi Kurdej-Szatan i Rafała Szatana Basia i Rafał wzięli ślub cywilny w 2011 roku, gdy aktorka była w ciąży z ich córką Hanią. Rok później odbył się ślub kościelny. Para bawiła się wraz ze swoimi gośćmi w jednej z restauracji w Opolu. Nas jednak najbardziej zaciekawiła kwestia sukni ślubnej. Okazuje się, że Basia zamówiła ją... w internecie! Kosztowała 600 zł. Ciocia mi ją trochę zwęziła tu i tam. Piękna była. Miała mieć tren, ale ostatecznie nie miała. Trudno, przynajmniej mi się nie ciągnął - wspominała Basia Kurdej-Szatan. Basia i Rafał zdradzili również, że nie pracowali nad choreografią pierwszego tańca. Para poszła na żywioł. Mimo wszystko ich goście byli przekonani, że Szatanowie wcześniej ćwiczyli ten taniec. Basia i Rafał ujawnili również, że zabawa trwała aż do 7 rano! Pracownicy restauracji musieli ich wyprosić, aby przygotować salę na poprawiny. To nie przeszkadzało jednak parze w tym, aby na zewnątrz zatańczyć jeszcze walca w deszczu. Jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia ze ślubu Szatanów, które pokazała nam Basia, koniecznie obejrzyjcie naszego live'a. Znajdziecie go TUTAJ . Basia i Rafał są małżeństwem od 8 lat. Owocem ich miłości jest córeczka Hania ...