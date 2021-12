Barbara Kurdej-Szatan ostro pokłóciła się z dziennikarzem! "Szanuję polski mundur"

Barbara Kurdej-Szatan straci pracę w "The Voice of Poland"? Według informacji "Faktu", aktorka prawdopodobnie nie poprowadzi kolejnej edycji muzycznego show Telewizji Polskiej. Tabloid donosi, że gwiazda straciła sympatię szefostwa TVP. Czyżby chodziło o zaangażowanie polityczne aktorki? Barbara Kurdej-Szatan, która do tej pory nie zabierała głosu w sprawach bieżących wydarzeń w kraju, ostatnio wypowiedziała przeciwko wprowadzeniu w Polsce, proponowanej reformy sądownictwa. Zobacz też: W "M jak miłość" Joasię kochają wszyscy! A ile o niej wiecie? QUIZ o bohaterce Basi Kurdej-Szatan Barbara Kurdej-Szatan zniknie z "The Voice of Poland"? Barbara Kurdej-Szatan znakomicie sprawdzała się w roli prowadzącej "The Voice of Poland". Gwiazda doskonale uzupełniała męski duet: Tomasza Kammela i Macieja Musiała. "Fakt" pisze, że obecnie prowadzone są rozmowy, w których efekcie zapadnie decyzja, czy do Kammela i Musiała dołączy ktoś jeszcze. Podobno nazwisko Barbary Kurdej-Szatan raczej nie jest na szczycie listy, tych najbardziej pożądanych przez produkcję show. Powodem na być nie tylko zaangażowanie polityczne gwiazdy, ale również jej udział w nowy serialu Polsatu pt. "Recepta na miłość". "The Voice of Poland" wróci na antenę Telewizji Publicznej już jesienią. Będzie to już ósma edycja muzycznego talent show. Jak już informowaliśmy, w jury zobaczymy: Michała Szpaka, Marię Sadowską, Andrzeja Piasecznego oraz Tomsona i Barona. Polecamy: Poruszające wyznanie Barbary Kurdej-Szatan o małżeństwie. Czy aktorka i jej mąż przechodzą kryzys? Barbara Kurdej-Szatan straci posadę w "The Voice of Poland"? Jeśli tak, to kto zajmie jej miejsce?