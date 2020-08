Barbara Kurdej-Szatan szczerze o kryzysie w swoim małżeństwie! "Przestaliśmy się rozumieć" 

Barbara Kurdej-Szatan w szczerym wywiadzie dla magazynu "Viva!" opowiedziała o poważnym kryzysie w swoim małżeństwie! Okazuje się, że aktorka i jej mąż mają za sobą naprawdę trudne chwile. Co poróżniło gwiazdę "M jak miłość" i Rafała Szatana? Jak Barbara Kurdej-Szatan wspomina ten ciężki czas i co pomogło przetrwać im kryzys? Sprawdźcie, co powiedziała w najnowszym wywiadzie!

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan byli o krok od rozstania?

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan są jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Zakochani wzięli ślub cywilny w 2011 roku, a rok później ślub kościelny. Basia i Rafał są rodzicami małej Hani, a już za kilka tygodni na świecie pojawi się ich drugie dziecko, syn Henryk. Dziś małżeństwo cieszy się swoim szczęściem i czeka na narodziny maleństwa- niestety, okazuje się, że w związku Barbary Kurdej-Szatan i Rafała Szatana nie zawsze było tak kolorowo. Gwiazda "M jak miłość" w najnowszym wywiadzie opowiedziała o poważnym kryzysie, który przeżywali kilka lat temu. Problemy pojawiły się po przeprowadzce do Warszawy - wtedy Basia dostawała kolejne propozycje pracy, a jej mąż wciąż czekał na nowe wyzwania.

Były momenty, że się mijaliśmy. Oczekiwałam wsparcia od niego, wracałam potwornie zmęczona, a pracowałam przecież również dla nas, na nasze potrzeby i zachcianki. Przestaliśmy się rozumieć- Barbara Kurdej-Szatan zdradziła w rozmowie z magazynem "Viva!". (...) Były awantury, brak zrozumienia, że mogę być zmęczona po sesji zdjęciowej. Były różne momenty, różne myśli w głowie. O tym, że może do siebie nie pasujemy, mamy inne spojrzenie na świat- dodała aktorka.

Aktorka nie ukrywa, że nie potrafiła się wówczas porozumieć ze swoim mężem. Kto pomógł im pokonać kryzys? Okazuje się, że para postanowiła walczyć dla ukochanej córki.

(...) Nie chcieliśmy fundować rozbitej rodziny swojemu dziecku. Zresztą kryzysy zdarzają się w każdym związku. Nie zawsze warto iść wtedy na łatwiznę- wyznała w wywiadzie dla "Vivy!".

Na szczęście Basi i Rafałowi udało się pokonać kryzys i dziś znów są bardzo szczęśliwi!

East News

