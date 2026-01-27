Michał Kassin i Basia Bursztynowicz stali się jedną z najbardziej lubianych par 17. edycji "Tańca z gwiazdami". Okazuje się, że mimo odpadnięcia z programu na etapie ćwierćfinałów pozostają ze sobą w stałym kontakcie. Wspólnie podzieli się radosnymi wieściami, na które natychmiastowo zaczęli reagować internauci - oczywiście z wielkim entuzjazmem.

Basia Bursztynowicz i Michał Kassin w końcu to ogłosili

Basia Bursztynowicz razem z Michał Kassinem już nieraz wzruszali swoich fanów chwytającymi za serce choreografiami podczas "Tańca z gwiazdami". Teraz niespodziewanie podzieli się ze swoimi fanami serią przepięknych zdjęć oraz krótkich nagrań, na których zobaczyć możemy parę w tanecznych figurach. W opisie zamieszczono wzruszające słowa tancerza dotyczące nie tylko tanecznego projektu, ale przede wszystkim wyjątkowej relacji, jaka połączyła go z aktorką.

'Czasem taniec spotyka ludzi, którzy powinni się spotkać.' Trudno opisać co do siebie czujemy… jest to jakiś rodzaj chemii, wspólnej wrażliwości, wzajemnej empatii, fascynacji sztuką, która jest naszym atrybutem. Międzypokoleniowa przyjaźń, która zaczęła się na parkiecie 'Tańca z Gwiazdami' prowadzi nas dzisiaj do kolejnych wspólnych projektów napisał Kassin.

W komentarzach natychmiastowo pojawił się ogrom wyrazów sympatii oraz wsparcie ze strony fanów.

Piękna i inspirująca historia. Kibicuję Wam! napisała jedna z internautek.

Wzruszacie mnie. Jakie to piękne, gdy dwoje ludzi, pozornie kompletnie różnych, daje sobie nawzajem tyle inspiracji, dobra, życzliwości i buduje serdeczną przyjaźń czytamy w komentarzach.

Para nr 8 stworzyła coś wyjątkowego na parkiecie. Wspaniale, że ta przygoda trwa. Czekamy na ciąg dalszy kibicują fani.

Nie zabrakło też wzruszających słów prosto od Basi Bursztynowicz.

Spontaniczność, uczucie bezpośredniości i bliskości można osiągnąć tylko gdy całą swoją uwagę poświęcasz tej chwili. Więc chwilo trwaj wiecznie. Jesteś tu taka piękna. Dziękuję Michasiu napisała aktorka.

Choć opis i fotografie nie przekazują zbyt wiele, Michał zdecydował się na zdradzenie nam szczegółowych związanych ze współpracą z Basią.

Znamy szczegóły projektu Basi Bursztynowicz i Michała Kassina

Michał Kassin na prośbę naszej redakcji zdecydował się wyjawić kilka informacji dotyczących projektu z Basią Bursztynowicz. Wiemy, dlaczego zdecydowali się na dalszą współpracę.

To nasz autorski projekt taneczny, który chcieliśmy zatańczyć w półfinale odcinka „Tańca z gwiazdami”. Niestety odpadaliśmy w ćwierćfinałowych zmaganiach. Stwierdziliśmy, że sami chcemy zrobić projekt na zakończenie tej wspaniałej przygody z „Tańcem z gwiazdami” i pokazać naszą historię zdradził tancerz.

Kassin zdradził też zaskakujące szczegóły dotyczącą utworu, do którego choreografię zaprezentują w zapowiadanym klipie.

Szykujemy klip wideo, w którym będziemy tańczyć do utworu stworzonego przez nas samych dodał Michał.

Tancerz z wielkim entuzjazmem zapowiedział, że to dopiero początek artystycznych projektów, jakie zobaczymy w wykonaniu jego i Basi Bursztynowicz.

Będziecie wyczekiwać nowości od Basi i Michała?

