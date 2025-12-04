Na początku 2025 roku media obiegła informacja, która poruszyła fanów serialu „Klan”. Barbara Bursztynowicz, przez 27 lat wcielająca się w rolę Elżbiety Chojnickiej, postanowiła zakończyć swoją przygodę z produkcją. Decyzja aktorki została uwzględniona przez scenarzystów, którzy zdecydowali się na wysłanie Elżuni na pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Na miejscu bohaterka przewartościowała swoje życie i podjęła decyzję o pozostaniu na stałe, nie wracając do męża Jerzego Chojnickiego, granego przez Andrzeja Grabarczyka.

Ten dramatyczny zwrot wydarzeń oznaczał znaczącą zmianę w serialowej rzeczywistości. Elżbieta nie tylko zostawiła dom na warszawskiej Sadybie, ale i rodzinę. W nowym wątku bohaterka wysyła z zagranicy dokumenty, na mocy których przekazuje aptekę córce Beacie. Jerzy pozostaje sam w rodzinnym domu, zmagając się z nową sytuacją. Teraz scenarzyści zaskoczyli wielką zmianą w "Klanie". Jerzy nie będzie dłużej samotny, bo zamieszka z nim... jego nieślubna córka.

Aleksandra Kasperek zastąpi Annę Janik w roli Dominiki

Produkcja „Klanu” nie zwalnia tempa i już w grudniu wprowadza do serialu nową postać. W odcinku 4610, emitowanym 4 grudnia 2025 roku o godzinie 18:10 na antenie TVP1, widzowie zobaczą powrót Dominiki Turman, czyli nieślubnej córki Jerzego Chojnickiego. Postać ta pojawiła się w serialu już wcześniej i do 2017 roku grała ją Anna Janik. Teraz w tej roli zobaczymy Aleksandrę Kasperek.

Dominika Turman przyjeżdża do Warszawy z Poznania z zamiarem krótkiego pobytu u ojca. Jej celem miało być jedynie załatwienie kilku spraw, jednak nieoczekiwanie zmieni zdanie i zamieszka na stałe na Sadybie.

Kim jest nowa aktorka Aleksandra Kasperek?

Aleksandra Kasperek ma 24 lata i ukończyła wrocławską filię Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego. Pomimo młodego wieku aktorka zdążyła już zapisać się w pamięci widzów dzięki występom w popularnych produkcjach telewizyjnych, jak „Na dobre i na złe”, „Na sygnale”, „Komisarz Alex” czy „Barwy szczęścia”. Teraz rozpoczyna swoją przygodę z najdłuższą polską telenowelą.

Internauci chcą powrotu Elżbiety do "Klanu"

Internauci są zadowoleni ze zmiany aktorki, która wciela się w postać Dominiki i przypominają, że być może nadszedł już czas, aby produkcja zdecydowała się na powrót Elżbiety. Wygląda na to, że widzowie nadal chcą śledzić wątek Chojnickiej w "Klanie".

Dobra teraz czas na Elżunie, Sadyba do odbudowania w studiu i niech wracają święta w Klanie.

Dawać nową Elżunie

Będzie dobrze. To może Elżbieta też wróci do Polski z nową twarzą. Myślę, że są aktorki, które by mogły ją zagrać (nawet wizualnie)

Sądzicie, że produkcja zdecyduje się również zastąpić Elżunię w "Klanie"?

