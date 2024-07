24-letnia Ashley Benson znana jest przede wszystkim z serialu "Słodkie Kłamstewka" ("Pretty Little Liars") oraz filmu "Spring Breakers". Młoda aktorka to wschodząca gwiazda Hollywood nic więc dziwnego, że jej kroki śledzą paparazzi.

Ostatnio obserwowali ją w codziennych sytuacjach. Aktorka, jak widać na załączonych zdjęciach na co dzień nosi się raczej na sportowo. Luźne topy i wygodne legginsy to podstawa. Okazuje się jednak, że jej ulubionymi butami są ultra wygodne Nike Free. Model ten kochają gwiazdy, a wśród nich Kim Kardashian. Koszt tego modnego dodatku to ok. 429 złotych. Podobają się wam?

Zobaczcie więcej zdjęć Ashley Benson: