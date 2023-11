4 z 4

Mac Miller nie żyje. Ariana Grande jest zrozpaczona

Tuż przed tym, jak Ariana Grande zaczęła się spotykać z Petem Davidsona, piosenkarka była w długim i trudnym związku z Mac Millerem. Raper był uzależniony od narkotyków, co źle wpływało na ich relację. Ariana Grande po dwóch latach postanowiła zakończyć ten toksyczny związek. Niektórzy obwiniają ją o to, że w ten sposób doprowadziła do śmierci Mac Millera. Raper ponoć nigdy nie otrząsnął się po stracie swojej ukochanej. Być może to właśnie dlatego na początku września przedawkował narkotyki...

