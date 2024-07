Anna Wendzikowska już w lutym zostanie mamą. Prezenterka wraz z partnerem, Patrykiem Ignaczakiem, oczekuje na przyjście córeczki. Gwiazda nie rezygnuje jednak z pracy i zajmuje się teraz promocją książki o gwiazdach Hollywood. Przypomnijmy: Wendzikowska nie może robić sobie zdjęć z gwiazdami Hollywood. Stawiają konkretne warunki

W wolnych chwilach Anna poświęca się rodzinie. Postanowiła więc zająć się wyprawką dla córeczki - zakupiła już wózek, którym pochwaliła się na Instagramie. Niestety, okazał się on zbyt skomplikowany do złożenia, dlatego też partner Wendzikowskiej musiał skorzystać z pomocy dwóch kolegów. Taki gadżet z pewnością nie należy do najtańszych. Mamy nadzieję, że Ignaczak sprostał zadaniu i wózek jest już w całości.

Poród Anny przewidywany jest na luty.

