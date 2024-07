Anna Samusionek na premierze filmu "Układ Zamknięty" pojawiła się w pomarańczowym garniturze. Swój trendy look uzupełniła piękną, wysadzaną "miedzianymi" blaszkami bluzką. A do tego...po raz kolejny stylizację uzupełniła torebką marki Be My Lilou.

Reklama

Zobacz co inne gwiazdy trzymają w swoich modnych szafach:

Reklama

Tym razem, aktorka wybrała model "Pauline" w kolorze beżowym. Torebka w stym stylu kosztuje ok. 550 złotych i dostępna jest w sprzedaży zarówno w Internecie, jak i stacjonarnych sklepach Lilou. My kochamy ten look, a wy?

Zobaczcie więcej gwiazd na premierze "Układu Zamkniętego":