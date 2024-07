Końcówka wakacji okazała się dla Anny Muchy bardzo pracowita. Gwiazda po dłuższej przerwie zamierza bowiem wrócić na ekrany kin, gdzie zobaczymy ją w sequelu przeboju "Wkręceni". Obok aktorki pojawi się cała plejada gwiazd, a pierwszy dzień na planie zdjęciowym Anna postanowiła uczcić pamiątkową fotką z koleżankami. Przypomnijmy: Eleganckie Mucha i Socha na planie nowego filmu. Nie są jedynymi gwiazdami

To jednak dopiero początek maratonu, który czeka gwiazdę w najbliższych kilku tygodniach. Pełną parą ruszyła już fuzja jej serwisu Mamadu.pl i NaTemat.pl, Anna zamierza też jeździć po Polsce i spotykać się z konsultantkami Oriflame, którego jest ambasadorką. Jak donosi "Party", w listopadzie aktorka wylatuje też do Stanów Zjednoczonych ze spektaklem "Single i remiksy". Wszystko to wydaje się trudne do pogodzenia dla matki dwójki dzieci, ale znajomi Muchy są przekonani, że ze wszystkim sobie świetnie poradzi.



Anka jest świetnie zorganizowana. Często zabiera dzieciaki ze sobą na plan i jeździ z nimi w krótsze podróże, więc tak pewnie będzie i tym razem. Oprócz tego zawsze może liczyć na pomoc Marcela i niani - wyznaje w rozmowie z magazynem osoba z jej otoczenia.

Mucha może być wzorem dla innych pracujących mam?

