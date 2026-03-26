Anna Mucha już od lat należy do grona najpopularniejszych polskich aktorek. Aktorka prowadzi własny profil na Instagramie i to właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych utrzymuje kontakt ze swoimi fanami. Ostatnio Anna Mucha poprosiła ich o pomoc w ważnej dla niej sprawie.

Anna Mucha poinformowała o problemie

Anna Mucha za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazuje kulisy życia zawodowego i prywatnego. Niedawno Anna Mucha przekazywała radosne wieści na swoim profilu na Instagramie, a teraz zwróciła się do fanów o pomoc. Aktorka przekazała obserwatorom w mediach społecznościowych, że jej balkon w praktyce został „przejęty” przez gołębie. Ptaki regularnie przesiadują na zewnątrz, a problemem stały się odchody, przez które przestrzeń jest mocno zabrudzona. Zamiast czekać, aż problem sam zniknie, Mucha postanowiła działać i poprosiła internautów o podpowiedzi.

Wyszłam na balkon, który już nie należy do mnie. Należy do gołębi. Zatrzęsienie g***a gołębiego i to jest jakaś masakra! Po prostu masakra wyznała aktorka.

Anna Mucha apeluje o pomoc ws. gołębi

W relacjach na Instagramie Mucha zwróciła się do fanów z prośbą o skuteczne sposoby na odstraszenie ptaków. Podkreślała, że zależy jej na rozwiązaniu, które realnie zadziała. Wątek wzbudził duże zainteresowanie: internauci zaczęli podsyłać propozycje i konkretne patenty.

Co jest skutecznego, żeby je odstraszyć? Nie lubię gołębi, okej?! I animalsi mogą w tej chwili, że tak powiem, wieszać na mnie psy, chociaż psy lubię, ale gołębi nie lubię i nikt mnie do nich nie przekona! To są szczury latające, obrzydliwe, srające. W każdym razie walczę. W sensie chcę jakoś je odstraszyć. Proszę o pomoc, bardzo proszę o pomoc

Po jakimś czasie Anna Mucha wróciła z kolejną relacją, tym razem podczas spaceru z psem. Przejrzała podpowiedzi i zaczęła po kolei omawiać, co ma szansę zadziałać w jej przypadku. Zaznaczyła, że choć dostała sugestię, by zapytać o rozwiązanie ChatGPT, wolała zwrócić się bezpośrednio do obserwatorów. Wśród najczęściej podsyłanych pomysłów pojawiły się m.in. siatka, kolce, kot, sokolnik, dźwięk sokoła oraz taśmy odblaskowe. Mucha podziękowała za rady i zapowiedziała, że będzie informować o kolejnych krokach.

Siatka jest świetnym pomysłem, ale nie mam jak jej zamontować, więc odpada to rozwiązanie. Piszecie mi o kolcach - rozumiem, że są skuteczne, ale to nie jest dobre rozwiązanie, abstrahując od ceny. Sugerujecie, żebym kupiła sobie kota, ale, niestety, na razie nie mogę go mieć. Mogę ewentualnie wypuścić Czesława na balkon - to jakieś rozwiązanie i chyba najbardziej humanitarne. mówiła Anna Mucha.

Pojawił się też pomysł z sokolnikiem i dźwiękiem sokoła, ale boję się, że jeśli pojawi się sokół, to nie będzie gołębi tylko przez jakiś czas, a potem one się przyzwyczają. Był też pomysł taśm odblaskowych i chyba tego spróbuję. Będę was informować. Mam strasznie zabrudzony balkon. To jest coś naprawdę obrzydliwego dodała.

