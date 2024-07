1 z 8

Trwa 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W całej Polsce trwa zbiórka pieniędzy na ten szczytny cel. Gwiazdy, jak co roku, wsparły wyjątkową akcję na wiele sposobów. Najczęściej - przekazując na licytację najcenniejsze rzeczy ze swoich kolekcji. Przypomnijmy: Gwiazdy wspierają WOŚP. Co przekazały na aukcję?

Dziś w studiu TVP pojawiło się mnóstwo gwiazd, które osobiście przyszły wesprzeć akcję Jurka Owsiaka. Wśród nich m.in. Anna Mucha. Aktorka przyszła z wielkim pudłem z kokardką ręce. Gwiazda z impetem wpadła do środka, by przekazać je na licytację. Tuż po, szybko udała się do luksusowego samochodu, którym odjechała do domu. Tym razem Anna wybrała skromną, rockowo-elegancką stylizację. Z uśmiechem na twarzy pozowała zaś wszystkim fotoreporterom do zdjęć.

Tak Anna Mucha wspierała WOŚP 2014:

