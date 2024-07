Anna Mucha skomentowała protest pielęgniarek w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka. Aktorka zamieściła emocjonalny wpis na Instagramie, w którym krytykuje polityków i wspiera walczące o wyższe pensje oraz zatrudnienie dodatkowego personelu pielęgniarki. Anna Mucha nie rozumie, dlaczego ktoś, kto wybrał tak ciężki zawód musi teraz prosić o godne wynagrodzenie. Co gwiazda napisała w sieci?

Nie rozumiem dlaczego ktoś kto nam codziennie i realnie pomaga w najtrudniejszych momentach życia, kto dba o nasze zdrowie i naszych bliskich, ktoś kto pobiera krew, uśmierza ból, sprząta rzygowiny, wyciera, nosi, jest na nasze zawołanie, znosi trudy pracy i naszych humorów i to przez 300 godzin w miesiącu!!! CZEMU ktoś taki MUSI prosić, protestować, walczyć o godne pensje ?!??!? #jestemzpielegniarkami #popieram #walczcie a wy-Politycy (wszystkich ugrupowań! kolejnych rzadow!) WSTYDZCIE sie!!!! TO NIE JEST KWESTIA POLITYKI TYLKO PRZYZWOITOŚCI ! to Państwo długo nie będzie zdrowe jesli chora jest służba zdrowia ... #pielegniarkiszacun!- komentuje Anna Mucha (pisownia oryginalna).